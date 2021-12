Erweiterung ist bald möglich

Einstimmig befürwortet hat der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Verbrauchermarkt Lange Straße in Delbrück-Mitte“. Damit sind die Weichen gestellt, um dem stark frequentierten Marktkauf Kosche an seinem Standort die Möglichkeiten zur Expansion zu geben.

Marktkauf Kosche in Delbrück beantragt Vergrößerung der Verkaufsfläche

Der Marktkauf Kosche ganz im Westen der Stadt auf dem Eckgrundstück Lange Straße/Lippstädter Straße. Delbrück wächst seit Jahren bekanntlich hauptsächlich in westliche Richtung. Und bald kommen hier noch mehrere hundert Menschen hinzu, die im Neubaugebiet Lerchenweg wohnen werden.

Bis zum Neubau (2018) des Elli-Marktes an der Schlaunstraße war der Marktkauf (bis in die frühen 2000er Jahre hinein: „dixi“) jahrzehntelang der größte Verbrauchermarkt in Delbrück. Henry Kosche, selbstständiger Geschäftsführer des Marktkaufs Kosche seit 2016, hegt schon längere Zeit Erweiterungsabsichten; aktuell weist der Markt eine Verkaufsflächengröße von 1366 Quadratmetern auf.