Erzbistum Paderborn ermutigt Sternsinger zu coronakonformen Ideen

Per Drive-In oder per Segenspaket zu den Menschen

Paderborn

Das Erzbistum Paderborn wirbt für die kommende Sternsingeraktion und ruft Kinder, Jugendliche und Kirchengemeinden zu coronakonformen und „kreativen Wegen“ auf. Im Rahmen der vergangenen Aktion sei der Segen der Sternsinger zum Beispiel per Drive-In oder per Segenspaket zu den Menschen gekommen, erklärte die Erzdiözese am Dienstag.

