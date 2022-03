Erzbistum Paderborn fördert Hilfsangebote für Ukrainer

Paderborn

Das Erzbistum Paderborn bezuschusst Hilfsangebote für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Die Mittel können Gemeinden und andere Einrichtungen in der Erzdiözese für ihre ehrenamtliche Flüchtlingshilfe beantragen, wie das Erzbistum am Mittwoch in Paderborn mitteilte.

Von KNA