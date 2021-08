Erzbistum Paderborn fördert mit Fonds Glaubensprojekte an Kindereinrichtungen

Paderborn

Mit einem Fonds in Höhe von 1,5 Millionen Euro fördert das Erzbistum Paderborn pastorale Projekte in seinen Kindertageseinrichtungen. Der zum Kindergartenjahr 2021/2022 eingerichtete Fonds stehe Einrichtungen zur Verfügung, um die konzeptionelle Weiterentwicklung der pastoralen Profilierung zu fördern, erklärte das Erzbistum am Montag.

Von epd