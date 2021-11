Erzbistum Paderborn verlängert Auszeit-Aktion

Die vom Erzbistum Paderborn ins Leben gerufene Aktion „Grenzenlos verbunden“ wird bis Ende Januar verlängert: Die Erzdiözese bietet in ihren Bildungshäusern Betroffenen der Hochwasserkatastrophe seit Juli eine kostenfreie Auszeit mit Unterkunft, Verpflegung, Programmangebot und Seelsorge.

Viele Eltern und Großeltern haben mit ihren Kindern und Enkelkindern dieses Angebot in den vergangenen Wochen angenommen. 62 Personen buchten insgesamt 185 Übernachtungen. Die Resonanz und die persönlichen Erfahrungsberichte haben die Initiatoren veranlasst, den Aktionszeitraum zu verlängern.

Die Aktion richtet sich nicht nur an Menschen aus den Hochwassergebieten im Erzbistum Paderborn: Alle von den Überschwemmungen Betroffenen sind unabhängig vom Wohnort eingeladen, in dieser Belastungssituation für einige Tage zur Ruhe zu kommen. „Unsere Gäste haben uns von anstrengenden und hektischen Monaten berichtet. Viele Betroffene werden überhaupt erst jetzt und in den kommenden Wochen, nach einer Festigung der Situation vor Ort, die Möglichkeit zum Innehalten haben“, sagt Andreas Hölscher als Leiter der Abteilung Bilden und Tagen im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn. Er geht davon aus, dass insbesondere vor und nach Weihnachten das Angebot nachgefragt werden wird.