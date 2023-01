Bitte um guten Bischof

„Es war eine ganz spontane Idee“, sagte der 32 Jahre alte Priester. „Mir war wichtig, dass die Zeit der Sedisvakanz nicht nur ein passives Abwarten ist.“ Er sei sicher, dass Gott dabei helfe, die richtige Person zu finden. „Beten hilft immer, funktioniert aber nicht wie beim Automaten, dass ich oben etwas reinschmeiße und genau das, was ich will, unten rauskommt.“

Der neue Erzbischof solle nicht nur für eine Organisation, sondern für Jesus Christus stehen, sagte Hottmann. „Darum wünsche ich mir persönlich einen nahbaren, klugen und entscheidungsfreudigen Bischof, der fest im Glauben steht und die Freude am Glauben auch verkörpert.“

Papst Franziskus hatte das altersbedingte Rücktrittsgesuch des Paderborner Erzbischofs Hans-Josef Becker am 1. Oktober angenommen. Seither führt Diözesanadministrator Michael Bredeck übergangsweise das Erzbistum. In Anspielung auf den leeren Bischofsstuhl nennt man die Phase bis zur Einführung eines neuen Erzbischofs „Sedisvakanz“.

Hier das Gebet von Vikar Mike Hottmann im Wortlaut dokumentiert:

„Herr Jesus Christus, Du hast die Bischöfe als Nachfolger der Apostel zu Hirten der Kirche berufen. Schenke uns einen guten neuen Erzbischof, in dem das Feuer des Heiligen Geistes lebendig und die Freude des Evangeliums spürbar ist; einen Erzbischof, der mit der Liebe und der Geduld eines guten Hirten die Einheit im Glauben bewahrt und alle ermutigt, auf Gottes Ruf zu hören und in der Kirche und in der Welt mitzuwirken. Öffne unsere Herzen, damit wir gemeinsam mit unserem neuen Erzbischof die vor uns liegenden Herausforderungen angehen und auf dem Weg voranschreiten, den Du für die Kirche von Paderborn bereitet hast. Du selbst bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dir sei mit dem Vater und dem Heiligen Geist Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Heiliger Liborius, bitte für uns.“