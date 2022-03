Erzbistum Paderborn: Zahl der Schulanmeldungen übersteigt Plätze

Mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze verzeichnen die katholischen Schulen im Erzbistum Paderborn für das Schuljahr 2022/2023. Von 2174 Interessierten haben die 20 Bildungsstätten nur 1919 Kinder und Jugendliche aufnehmen können, wie die Erzdiözese am Donnerstag mitteilte.

Die Grundschule St. Michael in Paderborn.

Die Anmeldezahlen lägen im Vergleich zum aktuellen Schuljahr auf einem konstanten Niveau, hieß es. In der Trägerschaft des Erzbistums Paderborn und zwei seiner Stiftungen finden sich neun Gymnasien, sieben Realschulen, drei Berufskollegs und eine Grundschule.

An den Gymnasien sollen im kommenden Schuljahr dem Erzbistum zufolge 837 Schülerinnen und Schüler starten. An den Realschulen werden 531 Kinder und Jugendliche eingeschult, an den Berufskollegs setzen rund 500 Schülerinnen und Schüler ihre Laufbahn fort. Die Grundschule werden 51 Mädchen und Jungen besuchen.