Es begann im Bürgerkrug

Der Heimatverein Nesthausen feiert im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Das Gründungslokal und bis 2007 Heimat des Vereins war der Bürgerkrug, heute Brinkmanns Braterei an der Münsterstraße, Ecke Nesthauser Straße. Die Geschichte des Heimatvereins ist eng verknüpft mit der Historie des Bürgerkrugs.

Der Bürgerkrug wurde 1900 von den Johannes Bickmann und seiner Ehefrau Katharina, geb. Spier, erbaut. Neben der Schankwirtschaft gab es auch eine Kolonialwarenhandlung.

„Ein Jahr nach der Eröffnung brannte der Bürgerkrug nieder“, blickt der Ehrenoberst des Heimatvereins Nesthausens Franz Josef Wüschem zurück. Die Familie fand vorübergehend Aufnahme in der Schmiede der Familie Siemensmeyer in Sande. Kaum war der erste Schicksalsschlag überstanden, folgte ein weiterer. 1905 wurde Nesthausen überflutet. Lippe und Alme traten über die Ufer. Die Wassermassen hatten eine solche Kraft, dass das Inventar der Gaststätte Richtung Schloß Neuhaus gespült wurde.

Gaststätten sind laut Definition einfache Gastgewerbebetriebe, in denen Getränke und Speisen zum sofortigen Verzehr verkauft werden und dabei Aufenthaltsmöglichkeiten bieten.

„Der Bürgerkrug in Nesthausen war aber weit mehr“, erinnert sich Wüschem an viele Geschichten mittlerweile verstorbener Nesthauser und Heimatfreunde.

Die Fahnenweihe im Jahr 1924. Foto:

Katharina, die Tochter des Ehepaars Bickmann, die nach ihrer Hochzeit mit Martin Leiwesmeier, 1914 den Bürgerkrug von ihren Eltern übernahm, war nicht unerheblich an der Gründung des Heimatvereins beteiligt. Einige Nesthauser, die bei der Eisenbahn beschäftigt waren, tranken am 13. Juni 1922 ihr Feierabendbier und gratulierten ihrem Kollegen Anton Meilwes zum Namenstag. Dabei schlug die Wirtin vor, einen Verein zu gründen. 14 Tage später gründete man im Bürgerkrug den Verein: „Vereinigung der Bürger von Nesthausen und Umgegend“ mit dem ersten Vorsitzenden Xaver Hansmeier. 30 Nesthauser traten dem Verein bei. Auch wenn es eine Frau war, auf deren Intiative der Heimatverein Nesthausen gegründet wurde, sollte es bis zum 12. Januar 2001 dauern, bis auch Frauen in den Heimatverein aufgenommen wurden. „Und dennoch war der Heimatverein einer der ersten Vereine, der dies möglich machte und die Tür öffnete, dass auch Frauen Schützenkönigin werden konnten“, erinnert sich Wüschem.

Vereinsfahne 1924 erstmals geweiht

1924 wurde auf dem Grundstück des Bürgerkrugs die erste Vereinsfahne geweiht. Es war auch im Bürgerkrug, als 1946 die erste Versammlung des Heimatvereins Nesthausen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder stattfand. „Ein Drittel der Vereinsmitglieder war im Krieg gefallen, ein großer Teil war noch vermisst oder in Kriegsgefangenschaft und dennoch versuchte man das Vereinsleben langsam wieder aufleben zu lassen“, so Wünschem. Bis ins Jahr 1976 fanden auf der Wiese hinter dem Bürgerkrug im August die Heimatfeste statt.

„Bürgerkrug und Heimatverein sind in der gesamten Zeit ihres Bestehens eng miteinander verbunden geblieben“, betont Wüschem. Die Vereinsversammlungen fanden dort statt, man traf sich zu geselligen Nachmittagen oder zum Klönen beim Seniorentreffen.

Heute befindet sich an der Stelle des Bürgerkrugs Brinkmanns Braterei. Foto:

Franz Josef Wüschem kann auch von Zeitzeugen berichten, die von unvergesslichen Geburtstagsfeiern und Silvesterpartys berichteten. Auch der Spar- Club im Bürgerkrug sei sehr populär gewesen. Für Wüschem besonders waren die Besuche des Bürgerkrugs am Ostersonntag, wenn nach dem Osterfeuer die Familie gemütlich im Bürgerkrug zusammensaß. Feierlich wurde es auch bei den Nikolausfeiern für die Nesthauser Kinder. Gerne erinnert er sich an das Reibekuchenessen am Montag nach den Heimatfesten, dass die letzte Wirtin des Bürgerkrugs Karin Limburg eingeführt hatte.

Aus dem Bürgerkrug wurde Brinkmanns Braterei

2007 schloss der Bürgerkrug. Der Heimatverein Nesthausen fand seine neue Heimat in der Bürgerstube im Elsener Bürgerhaus. Die Familie Brinkmann kaufte die Immobilie und renovierte sie aufwendig. Seitdem ist an der Münsterstraße Brinkmanns Braterei beheimatet.

„Es könnte noch so manche Anekdote erzählt werden, die im Laufe der Geschichte des Bürgerkrugs, der in der Zeit von zehn Inhabern oder Pächtern betrieben wurde, erzählt werden“, weiß Wüschem. „Aber es soll noch Gesprächsstoff fürs Jubiläumsfest im nächsten Jahr übrig bleiben.“

Chronik erschienen

Wer vorher schon mehr wissen möchte über Nesthausen und die Geschichte des Heimatvereins, kann bei Franz Josef Wüschem für 20 Euro eine 300 Seiten starke Chronik erwerben. Sie wurde eigens für das 725-jährige Ortsjubiläums und das 100-jährige Bestehen des Heimatvereins erstellt. Die Feiern zum Ortsjubiläum mussten coronabedingt ausfallen. Wüschem ist telefonisch zu erreichen unter 0172/52040188.