Es begann mit einem Urlaub

Vlotho

So schwierig die Situation vieler Menschen in Europa durch Corona, den Ukraine-Krieg und steigende Lebenshaltungskosten ist, so wenig sollte die dramatische Lage in einigen Ländern Afrikas in Vergessenheit geraten. Etliche Vlothoer unterstützen Bernd Waschkowitz und die „Kenia Kinder Foundation“ dabei, Jungen und Mädchen aus armen Familien den Schulbesuch an der „Shine Yeto School“ in Mwabungu zu ermöglichen.

Von Heike Pabst