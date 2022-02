Es bleibt stürmisch

Mit 135 Stundenkilometern ist der Sturm Ylenia über den Kreis Höxter hinweg gefegt. Diesen NRW-weit höchsten Messwert registrierte die Wetterstation von Meteomedia in Drenke. Die Feuerwehr zählte von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen kreisweit 100 Einsätze, die Polizei 40. Der Deutsche Wetterdienst hat für die nächsten Tage weitere Warnmeldungen auch für den Kreis Höxter herausgegeben. An diesem Freitag wird der nächste große Sturm erwartet.

Verletzte forderte der Sturm mit seinen orkanartigen Böen nicht. Allerdings gab es größere Sachschäden. Polizeisprecher Jörg Niggemann berichtete, dass ein Wohnmobil in Stahle und Autos in Gehrden und Bellersen von herabfallenden Ästen beschädigt wurden. In Höxter wurde ein angrenzende Zelt am Biercafe in der Weserbachstraße aus dem Fundament gehoben. In Grünen­plan im Landkreis Holzminden stürzte ein Baum auf ein Haus.