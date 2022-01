„Es fehlt einfach an allem“

Ehemaliger Bielefelder Oberarzt Dr. Christian Leuner hat ein Herzkatheterlabor in Äthiopien aufgebaut und will weiter helfen

Bielefeld

Viel Zeit verbringt Dr. Christian J. Leuner momentan in seinem Arbeitszimmer in Schildesche und schreibt Briefe: an das EU-Parlament zum Beispiel oder an das Internationale Rote Kreuz. Er bittet um Hilfe für die Bürgerkriegsopfer im Norden Äthiopiens. „Es fehlt an allem und die Leute verhungern“, erzählt der 74-Jährige.

Von Kerstin Sewöster