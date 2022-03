Es fehlt noch an Unterkünften

Lübbecke

Als Linda Heinzig ans Telefon geht, ist zu hören, dass sie im Auto sitzt. „Ich bin gerade auf dem Weg, um eine spontane Spende entgegenzunehmen“, berichtet Heinzig, die sich im Lübbecker Verein Farbenfroh engagiert und derzeit mitten in den Vorbereitungen für einen Hilfstransport Richtung Polen steckt. Dieser soll am Montag in den frühen Morgenstunden mit voraussichtlich zwei Reisebussen und vier Bullis aufbrechen.

Von Viola Willmann