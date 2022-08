„Es geht auch um unsere Freiheit!“

Bünde

Während mehr als 1000 Kilometer weiter Richtung Osten ein Krieg in ihrer Heimat tobt, haben am Mittwochmittag gut hundert Ukrainer auf dem Rathausplatz in Bünde den Nationalfeiertag ihres umkämpften Landes gefeiert. EU-Politveteran Elmar Brok kam spontan als Redner vorbei – und griff den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf an.

Von Daniel Salmon