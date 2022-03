„Es geht doch um unsere Gesundheit!“

Werther

Nahezu täglich herrscht hier Dauer-Stau – oder es wird viel zu schnell gefahren. Lärm und Dreck bereiten den Anwohnern der Haller Straße in Werther schlaflose Nächte, zehren an ihrer Gesundheit. Ihrem Ärger über das Verkehrschaos direkt vor ihren Haustüren machten zahlreiche Anlieger – auch der Osningstraße – am Montagabend im Anregungs- und Beschwerdeausschuss Luft. Die Politik beteuert Verständnis – doch ihre Möglichkeiten, etwas an der Situation zu ändern, sind arg begrenzt.

Von Volker Hagemann