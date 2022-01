Es geht doch weiter!

Kaufinteressent für den Real-Markt in Espelkamp – Verhandlungen laufen – Belegschaft bereits informiert

Espelkamp

Der Real-Markt in Espelkamp hat wohl doch eine Zukunft in Espelkamp. Geplant war eigentlich, dass der Markt an der General-Bishop-Straße bis spätestens zum 31. März schließen soll. Nun hat sich aber ein Kaufinteressent gefunden.

Von Felix Quebbemann