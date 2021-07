Es geht nun auf Tour

.

Nachdem der KJK die ersten vier Ferienwochen für die sechs- bis zwölfjährigen Kinder geschmückt hatte, gehören die letzten beiden Sommerferienwochen den Jugendlichen. Das JUZ hat von Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr geöffnet, der Mittwoch ist ein Ausflugtag.

Wenn das Wetter mitspielt, geht es am 4. August. zum Minigolfplatz Loose nach Bad Salzuflen. Die Kosten übernimmt der Verein. Abfahrt: 14 Uhr am Jugendzentrum Hohenhausen, Ankunft: 17 Uhr ebenfalls am Jugendzentrum Hohenhausen. Anmeldungen hierzu nimmt das Jugendzentrum bis Montag, 2. August entgegen.

Am Mittwoch, 11. August, geht es in das Kino nach Bad Oeynhausen. Der Film „Black Widow“ in 3 D steht auf dem Programm. Hier ist Abfahrt um 15.30 Uhr und Ankunft um etwa 19 Uhr am Jugendzentrum Hohenhausen. Auch hier übernimmt der Verein den Eintritt. Für Popcorn und Getränke muss Taschengeld eingesteckt werden.

Anmeldungen dafür werden noch bis zum Freitag, 6. August, entgegen genommen.