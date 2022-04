Es geht Schlag auf Schlag

Zehn Menschen, die sich noch nie im Leben getroffen haben, treffen in einem Haus auf einer einsamen Insel. Nach und nach werden alle ermordet. Und das Publikum rätselt, genießt – sozusagen Schlag auf Schlag – beste Unterhaltung.

So lässt sich das neue Stück „Es waren zehn“ des VHS-Laientheaters Schatulle grob zusammenfassen, das am Donnerstag eine sehr gelungene Premiere im Rahdener Bahnhof gefeiert hat. Dem bestens aufgelegten Ensemble gelang es einmal mehr, sich neuen Herausforderungen mit Erfolg zu stellen. Denn das Drama ist eine neue Fassung des Kriminal-Klassikers von Agatha Christie „Und dann gab‘s keines mehr“. Kriminal-Komödien hat die Schatulle schon mehrfach gemeistert, aber an einem ernsthaften „Murder Mystery“ versuchten sich die Laiendarsteller zum ersten Mal. Und das mit Bravour.