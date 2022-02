Es geht ums Haller Eingemachte

Jetzt haben die Haller Bürger das Wort: Im Rahmen einer Informationsveranstaltung am 17. Februar soll das neue Haller Leitbild für die Haller Innenstadt diskutiert werden. Bei der Frage des Umgangs mit alten Häusern an der Langen Straße zeichnet sich schon vorher ein dicker Konfliktpunkt ab.

Bei den alten Häusern an der Langen Straße gibt einen besonderen Konfliktpunkt. Der Leitbild-Entwurf stellt „keine grundsätzlich zu erhaltende Baustruktur“ fest. Der Baukultur-Beirat des Landschaftsverbandes hingegen sieht „vor allemElke Frauns wird moderieren.

Wie soll sich die Haller Innenstadt in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entwickeln? Was ist dabei besonders wichtig und worauf sollte die Stadtgesellschaft ein besonderes Augenmerk werfen? Sind es die Verkehrsfragen, inklusive der Parkplatz-Debatte? Wie können dauerhaft die Voraussetzungen für eine lebendige Innenstadt geschaffen werden? Und welche Rolle spielt dabei das geschäftliche Leben oder auch die Gastronomie? Und schließlich: Welche Rolle kommt für die Bewahrung einer Haller Identität den teils mehr als 300 Jahre alten Häusern an der Langen Straße zu?