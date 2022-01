„Es geht uns um Wertschätzung“

Als einen „Schlag ins Gesicht“ bezeichnet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), dass die Bundespolitik Mitarbeiter in Arztpraxen beim geplanten Corona-Bonus leer ausgehen lassen will. Auch medizinische Fachangestellte (MFA) aus dem Kreis Höxter kritisieren die vom Bundesgesundheitsministerium abgelehnte Zahlung. Das WB hat mit zwei Arzthelferinnen gesprochen.

Antje Jendroska und Ilka Wiegand-Rind arbeiten in der Praxis des Allgemeinmediziners Dr. Jens Grothues. Ihr Chef hat ihnen einen Bonus bezahlt, der Staat aber möchte nur an, so Gesundheitsminister Karl Lauterbach, „Pflegekräfte, die in der Pandemie besonders belastet gewesen sind“, zahlen – und dazu zählt er Mitarbeiter in Arztpraxen offenbar nicht.