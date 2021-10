Es geht wieder nach Awassa

Beverungen

Fünf Mitglieder des Vereins Dritte Welt und Umwelt aus Beverungen wollen Anfang November das Kinderdorf in Awassa in Südäthiopien besuchen. Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange, denn es sollen möglichst viele Dinge mitgenommen werden, die im Kinderdorf dringend benötigt werden.