»Es gibt keine vernünftige Alternative zum Optimismus«

Der bekannte TV-Moderator Hubertus Meyer-Burkhardt (NDR-Talkshow) hat, nachdem Krebs bei ihm festgestellt worden ist, viel nachgedacht und ein Buch geschrieben, aus dem er jetzt in Borgholzhausen vorgelesen hat. Der Titel „Die ganze Scheiße mit der Zeit“ lässt nicht sofort vermuten, dass dies vor allem heitere und optimistische Gedanken enthält.

»Ich verspreche, dass Sie diesen Saal heiterer, zuversichtlicher und optimistischer verlassen, als Sie herein gekommen sind«, sagt der Fernsehmoderator, Journalist und Schriftsteller Hubertus Meyer-Burckhardt. Nimmt man die lange Warteschlange der Menschen mit Signierwünschen als Maßstab, dürfte er mit seiner Einschätzung richtig liegen.

Die Hospizgruppe Borgholzhausen hatte den vor allem als Gastgeber der NDR Talkshow bekannt gewordenen Autor ursprünglich bereits im Februar zu einer Lesung aus seinem Buch »Die ganze Scheiße mit der Zeit« eingeladen. Jetzt konnte die Veranstaltung vor 140 Gästen im Haus Hagemeyer-Singenstroth nachgeholt werden. Derzeit engagieren sich stellvertretend für mehr als 100.000 Personen in Deutschland 41 Ehrenamtliche in der Piumer Hospizgruppe, um Menschen in der letzten Phase ihres Lebens »etwas von ihrer Zeit zu schenken«, berichtet die Diplom-Pflegepädagogin und Koordinatorin Monika Riepe.

Sein »zweites Leben« begann in dem Moment, als er begriff, dass er nur eins hat.

Nicht erst seit bei ihm im Laufe einer Vorsorgeuntersuchung zwei Karzinome entdeckt wurden, engagiert sich Hubertus Meyer-Burckhardt als Pate für das Kinderhospiz in Bethel. Mit dem Philosophen Karl Popper ist er sich darin einig, dass »es keine vernünftige Alternative zum Optimismus« gebe. Sein »zweites Leben« begann in dem Moment, als er begriff, dass er nur eins hat. Infolge seiner Krebsdiagnose krempelte er das Konzept eines Buchentwurfs über die Zeit um und nimmt die Leser mit auf eine persönliche Zeitreise durch sein Leben.

Schnelligkeit und Erster sein zu wollen sei nicht unbedingt das Maß aller Dinge, hat der junge Hubertus bereits im Laufe der Pubertät erfahren. Heute will er »nicht ankommen, sondern weiter unterwegs sein«. Dank seiner zum Glück langsam wachsenden Karzinome möchte er die verbleibende Lebenszeit bewusst und sinnvoll nutzen. Er plane Dinge jetzt ohne Überprüfung auf den Nutzwert. Der Anregung seiner Frau folgend hat Meyer-Burckhardt seine Karzinome Kafka und Shaw genannt, weil man namentlich bekannte Gegner effektiver bekämpfen kann.

Autor empfiehlt Vertrauen in etwas mehr Gelassenheit

Schon die griechische Mythologie habe Chronos als Gott der Zeit und Kairos als Gott der günstigen Gelegenheit gekannt. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein sei demnach der Devise vorzuziehen, Niederlagen als Schicksal und Erfolge als Resultat eigener Leistung anzusehen, empfiehlt der Autor mit Vertrauen in etwas mehr Gelassenheit. Wie das Fließen des Wassers könne auch das Fortschreiten der Zeit nicht aufgehalten werden.

»Irgendwann hat die launische Zeit von deinem alten Körper genug und wird sich einen jüngeren suchen«

Zeit bezeichnet er als Chefin, die als Zerstörerin oder Freundin in Erscheinung treten könne und einen gelegentlich »schweben lasse – in Lebensgefahr«. »Irgendwann hat die launische Zeit von deinem alten Körper genug und wird sich einen jüngeren suchen«, behauptet der 65-Jährige. Der Tod dagegen sei die Unhöflichkeit schlechthin, weil er das Spiel abpfeife, wenn es ihm passt. »Wäre ich unsterblich, würde ich die Zeit nicht bemerken«, so lautet eine weitere Erkenntnis des erfolgreichen Kenners der Medienbranche. Von einer mongolischen Kollegin hat er erfahren, dass sich die Formulierung »Ich habe keine Zeit« nicht ins Mongolische übersetzen lasse.

Eingerahmt in die Gedichte »Das Ideal« von Kurt Tucholsky und Erich Kästners »Sachliche Romanze«, garniert mit scharfsinnigen jüdischen Witzen unterhält Hubertus Meyer-Burckhardt bei seiner rund 90-minütigen Lesung auf höchsten Niveau. Als besondere Pointe erwähnt er kurz vor Schluss noch die mit Kreide auf einem Grabstein hinterlassene Inschrift, die da lautet: »Guckt nicht so doof, ich läge auch lieber am Strand«.