Es gibt mehr Karten!

Das gilt für die Auftritte von Revolverheld an diesem Freitag (20. August), Alvaro Soler am morgigen Samstag (21. August), Rea Garvey (22. August), Wincent Weiss (24. August), Alligatoah (25. August) und Bosse (27. August). Bislang war die Kapazität auf 1000 Besucher begrenzt. „Es stehen jeweils 200 bis 250 zusätzliche Karten zur Verfügung“, sagt Walent-Tony Cerkez, Geschäftsführer des Veranstalters Vibra Agency. Für die beiden ausverkauften Comedy-Veranstaltungen von „Stand up 44“ mit Felix Lobrecht am 28. und 29. August werden voraussichtlich ab Montag, 23. August, zusätzliche Tickets zur Verfügung stehen.