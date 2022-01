„Es hat immer Spaß gemacht“

Bielefeld

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Bielefeld (knapp 900 Aktive in 27 Löschabteilungen plus Musikzug) steht an diesem Wochenende ein Wachwechsel an. Gesamtsprecher Detlev Eikelmann (61), oberster freiwilliger Feuerwehrmann der Großstadt und Bindeglied zwischen den Ehrenamtlichen und der hiesigen Berufsfeuerwehr, verabschiedet sich nach zwölf Jahren aus der Funktion. Sein Nachfolger ist Jens Husemann, Chef der Löschabteilung Kupferhammer.

Von Jens Heinze