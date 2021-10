„Es hätte nicht so weit kommen müssen“

Nach 22 Jahren öffnet die H&M-Filiale an diesem Samstag zum letzten Mal. Für die Stammbelegschaft ist es ein Abschied im Zorn, für H&M ein Weggang mit Bedauern – und der vagen Aussicht auf eine Rückkehr.

H&M schließt in Herford und hält offiziell an Rückkehrplänen fest – Mitarbeiter frustriert

Die H&M-Filiale am Gehrenberg öffnet am Samstag letztmalig die Türen.

Vor einem Jahr hatte der schwedische Mode-Riese das Aus angekündigt. Grund sei das „sehr in die Jahre gekommene Gebäude“. Die unbedingt benötigten Renovierungsmaßnahmen seien so umfassend, dass es keine Möglichkeit gebe, das Geschäft am Gehrenberg weiter zu betreiben.