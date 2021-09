Es ist geschafft!

Glasfaserausbau im gesamten Gebiet der Gemeinde Hüllhorst geht in Bauplanung – 40 Prozent Vorvermarktung erreicht

Hüllhorst

Hüllhorst ist am Ziel: Der Komplettausbau des Glasfaser-Versorgungsnetzes im gesamten Gebiet der Gemeinde geht in die Bauplanung. Das hat die ausführende Firma Gustav Internet am Mittwoch mitgeteilt.