„Es ist kein einziges böses Wort gefallen“

Im Streit um das Mädchen, das mangels eines anerkannten Attestes nicht in die Grundschule Preußisch Oldendorf darf, nimmt die Schulleiterin Stellung zu Vorwürfen der Mutter.

Die Mutter hatte der Schule zudem vorgeworfen, dass ihre Tochter am 10. Januar von ihrer Lehrerin brüsk angegangen, an der Hand genommen und aus dem Gebäude geschmissen worden sei. Das Mädchen habe dann „weinend und zitternd“ in ihrem Zimmer gesessen.