Es ist Show-Time in Fürstenberg

Bad Wünnenberg-Fürstenberg

„It‘s Showtime“ hieß es in der Fürstenberger Schützenhalle, in der die Jecken um FCC-Präsident Uwe Feddermann und der FCC-Vorstand um Heinrich Henneken ihrem Publikum ein hervorragendes Showtanz-Turnier und den neuen Prinzen präsentierten. Nach der Karnevalseröffnung des Fürstenberger Carnevals-Clubs am 11. November vor dem Patrimonialgericht setzten die Karnevalisten die Bühnenshow am Samstag mit wechselnden Akteuren in Szene.

Von Brigitta Wieskotten