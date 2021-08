„Es ist so wunderbar, Musik zu erleben“

Live-Konzerte mit Erlebnisfaktor, super Stimmung, begeisterte Besucher und nahezu wohltuende Vor-Corona-Normalität haben am Wochenende die Stadtkonzerte in der Versmolder Innenstadt geprägt. Das Veranstaltungswochenende war das gelungene Wagnis unter Corona-Bedingungen eine Alternative zum traditionellen Stadtfest zu finden.

In Versmold ist am vergangenen Wochenende die Post abgegangen. Statt des üblichen Stadtfestivals gab es Stadtkonzerte im Corona überwachten Rahmen. Der Stimmung unter den Fans tat das keinen Abbruch. Als ehemaliger Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ war Ramon Rossely der Stargast der Stadtkonzerte. Die „Heaven in Hell“Um Stimmung zu verbreiten, ging es bei den „Speedos“ schon mal über Tische und Bänke. Die Fans klatschten mit.

Dank des unermüdlichen Engagements der ehrenamtlichen Mitglieder der Interessengemeinschaft Einkaufsstadt Versmold (IGEV) als Veranstalter, dem Mut der Stadt Versmold, die über das Wochenende verteilten Stadtkonzerte trotz kreisweit erhöhter Inzidenzen stattfinden zu lassen, dem professionellen Einsatz von Organisator Reiner Stodieck und der guten Beteiligung vieler Besucher konnten die von Freitag bis Sonntag insgesamt fünf Konzerte und eine Vereinsveranstaltung auf zwei Bühnen als toller Erfolg verbucht werden.

Es begann mit einem starken Auftakt am Freitag, wo mehr als 350 Besucher nicht nur den Auftritt von Schlagersänger Ramon Rosselly auf der Bühner der Nagel Group feierten, sondern auch bei der nachfolgenden Rockband „Heaven in Hell“ aus Kirchdorf in Baden-Württemberg teils frenetisch abrockten

DSDS-Sieger Ramon Roselly kam bei den Versmoldern super an

Und die Begeisterung und die Lust am Mitfeiern setzte sich auch am Samstag fort. Dabei standen das fröhliche Mühlheimer Quartett „The Speedos“, die bis zur Coronakrise mit 200 Auftritten im Jahr zu den aktivsten Bands in Deutschland zählten, und dem Versmolder Sänger Günter Queisser fast vier Stunden auf der Bühne der „The Family Butchers Arena“. Ein paar Meter weiter ließen die Musiker und Sänger der Coverband Decoy aus Köln und Dj Kilian Nagel aus Bielefeld ihren Hits auf der Nagel Group Bühne ihrer Leidenschaft zur Musik freien Lauf. Zum Abschluss boten am Sonntag die Mitglieder der Kampfsportgemeinschaft Versmold einen Einblick in ihr Trainingsprogramm.

„Es ist so wunderbar mal wieder ein Wochenende mit Freunden und toller Musik zu erleben. Fühlt sich fast wie „Vor-Corona“ an und das muss auch so bleiben“, strahlt Verena Schmidt (57). Zusammen mit etlichen Arbeitskolleginnen ist die Versmolderin am Freitagabend auf dem Weg zu ihrem Schwarm. Gemeint war Ramon Roselly (27), Vorjahressieger der 17. Staffel der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Freude herrschte aber nicht nur bei den zahlreichen Fans, die sogar aus Köln, Hamburg, Mannheim, Berlin, Würzburg und Stuttgart nach Versmold angereist sind.

Fans reisen von weit her an nach Versmold

Auch der singende Sachse, der mit bürgerlichen Namen Ramon Kaselowsky heißt, einer Schaustellerfamilie entstammt und zuletzt als Gebäudereiniger selbstständig war, freute sich riesig wieder auf einer Bühne zu stehen und singen zu dürfen. Und von seinen Fans umjubelt zu werden. Vor allem in der ersten Reihe sangen sie nahezu textsicher seine Schlager, wie „Du warst, Du bist“, „Absolut die 1“, „Komm und bedien Dich“ und Nein, verlieb Dich nicht“ und „Du bist alles“ lautstark mit. Sonja Oberbeck (45) aus Rheine hat einen Plüschteddy mit Herzchenpfoten in ihrer Handtasche. Die Raststätten-Mitarbeiterin hofft auf einen günstigen Moment, um ihrem Schwarm das Präsent überreichen zu können. Bis es so weit war, schmachtete sie Ramon Roselly verzückt an. „Seitdem Ramon Roselly DSDS gewonnen hat, höre ich seine Songs echt gerne. Zudem kommt er bei seinen Konzerten sympathisch und bodenständig rüber“, schwärmt Hubert Ginster (55) aus der Nähe von Paderborn. Auch Rosi Dieckmann-Rose, Vorsitzende der IGEV, schätzt das unkomplizierte Miteinander mit dem Schlagersänger.

Zusammen mit Bürgermeister Michael Meyer-Hermann und Organisator Reiner Stodieck eröffnete sie die Stadtkonzerte. „Wir sind so froh, stolz und glücklich, dass wir diese Veranstaltung machen dürfen“, so Rosi Dieckmann-Rose. Einen großen Dank zollte sie neben der Stadt auch den Sponsoren, die durch ihre finanziellen Unterstützungen dafür gesorgt haben, dass die teils hochkarätigen Live-Konzerte für ein Taschengeld zu besuchen waren. Bürgermeister Michael Meyer-Hermann freute sich, am Stadtfest-Wochenende zumindest coronakonforme Stadtkonzerte anbieten zu können. „Schon im vergangenen Jahr wurde diese Konzertreihe angekündigt. Auch wenn die Planungen anstrengend waren, haben wir nun eingelöst.“ Dass der Bürgermeister allen Besuchern damit aus dem Herzen sprach, zeigte der lautstarke Beifall.

Die Rock‘n Roller ließen es krachen auf Versmolder Bühnen

Und den gab es an diesem Abend noch öfter, denn nach Ramon Roselly bescherten die Musiker und Sänger von „Heaven in Hell“ allen Rockfans Freude im Herzen. Mit energiegeladenen Progressive Rock- und Classic-Rock-Titeln, wie „Why Can´t this be love“, mit dem 1986 die amerikanische Hardrock-Band Van Halen Welterfolge feierte, „ Here I Go Again“, 1982 erstmals von der britischen Rockband Whitesnake vorgestellt, „Sharp Dressed Man“, das die US-Rockband ZZ Top 1983 veröffentlichte aber auch „Love is like Oxygen“ von The Sweet, „Double Vision“ (Foreigner) und „In the Air Tonight“ von Phil Collins sorgten die stimmgewaltigen Sänger von „Heaven in Hell“ für jede Menge ausgelassene Tänze und Beifallsstürme der Rockfans.

Wer es etwas ruhiger wollte, der lauschte den Schlagerhits, Oldies, Evergreens aber auch leichten Rock und Popsongs von Alleinunterhalter Kalli Koppold, der vor dem Rathaus aufspielte.

Ebenfalls einen fulminanten Auftritt hatten am Samstag die sieben Sänger und Musiker von Decoy aus Köln abgeliefert. Die 2005 gegründete Coverband, die schon mit Peter Maffay, Mel C. und Clueso auf Tour waren, brachten das Publikum bereits mit dem ersten Song dazu, mitzusingen und zu tanzen. Energiegeladen und voller Genialität in Spiel und Gesang präsentierten Decoy, mit Frontmann Daniel Vorholt und den stimmstarken Sängerinnen Editha Abdieski und Meike Anlauff, die angesagtesten Pop-, Rock-, Soul und Disco- Songs sowie Hardrock-Klassiker und Balladen der vergangenen Jahrzehnte in einer tollen Open-Air-Show.

Ausgelassen wurden zu harten Gitarrenriffs, wummernden Bässen und gnadenlos tollen Gesängen gefeiert. Gänsehaut-Feeling pur. Schade war, dass sich nicht mehr Besucher dabei waren, denn Decoy hätte in jedem Fall deutlich mehr Zuhörer verdient. „Nach mehr als 15 Monaten Zwangspause für Veranstaltungen war es super mal wieder so richtig abzufeiern. Und allen, die nun in den Sozialen Medien gegen die Stadtkonzerte wettern sei gesagt, dass sie lebensbejahenden Menschen mit ihren düsteren Corona-Miesmachereien und Ängste schüren das Feiern niemals verderben werden“, so Hartmut Geldern (49), der mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen, allesamt aus Versmold, unter dem Motto „Rückkehr ins Leben“ eine ordentliche Echtzeit-Sause vor der Bühne feierte. Vor dem Rathaus zogen indes die vier Musiker und Sänger von „The Speedos“ auf dem abgesperrten Areal umher, um mit schwungvollen Klassikern und Evergreens zu unterhalten.