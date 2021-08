„Es kommt jetzt auf jeden an“

Hövelhof

In der CDU rumort es. Die schlechten Umfragewerte sind wie Nackenschläge für die Partei. So mancher CDU-Kandidat verzweifelt derzeit an Laschet. Am Freitag hatten einige in der Bundestagsfraktion damit gedroht, den Kandidaten auszutauschen. Für die CDU geht es in den nächsten Wochen um alles. Das war auch im Hövelhofer Hotel Victoria zu spüren, wo der heimische Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann am Freitagabend die heiße Phase seines Wahlkampfs einläutete.

Von Matthias Band