Es lebe der Zwiebelmarkt

Menschen in Bünde feiern dreitägiges Fest – verkaufsoffener Sonntag

Bünde

Wie sehr die Menschen Veranstaltungen vermisst haben, ist bei der kleinen Version des Zwiebelmarktes am Wochenende deutlich zu sehen gewesen. Der verkaufsoffene Sonntag lockte noch einmal zusätzlich Menschen in die Innenstadt – was die Parkplatzsuche zu einem fast unmöglichen Unterfangen machte.

Annika Tismer