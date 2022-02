„Es muss glaubwürdig sein, was man in Kirche erlebt“

Altkreis Halle

Eigentlich wollte er spätestens alle zehn Jahre seinen Einsatzort wechseln, das hatte sich Pfarrer Josef Dieste (70) als junger Vikar vorgenommen. Auch seine erste Stelle als Pfarrer in der Herz-Jesu-Gemeinde in Halle trat er 1989 mit diesem Vorsatz an. Am 1. Juli wird er nun seinen Abschied nehmen – 22 Jahre später als geplant.