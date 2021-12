Es sieht schlimmer aus, als es ist

Die Bilder aus dem Inneren waren so erschreckend, dass die Mitglieder im Betriebsausschuss schon den schlimmsten Fall vor sich sahen: Einen neuen Trinkwasserbrunnen suchen und bohren als Ersatz für den an der Kök. So schlimm wird es nun doch nicht, kann die Verwaltung nach Rücksprache mit dem Hydrogeologen Dr. Dirk Brehm beruhigen.

Im Januar starten Reinigungsarbeiten am Brunnen Kök in Werther – Hydrogeologe beruhigt:

Die Ablagerungen an den Innenseiten der Steigleitung entsprächen durchaus einem für das Alter normalen Zustand. Eben dieses Alter und die bevorstehende Reinigung des Brunnens waren der Anlass, eine Kamera in die Tiefe zu schicken, um sich den Zustand genauer anzusehen, wie Wasserwerks-Leiter Volker Kahmann im Ausschuss berichtete. Der Brunnen an der Kök ist 1959 angelegt worden, die Filterspitze reicht bis auf fast 160 Meter in die Tiefe, ist dort von massivem Fels umgeben. Oben hat die Bohrung einen Durchmesser von 60 cm, unten nur noch 25. In diesem Stahlmantel verläuft die eigentliche Steigleitung, ein mit Kunststoff ummanteltes Stahlrohr.