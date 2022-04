„Es sind erschütternde Szenen“

Am Tag seiner Abreise hatte es in Lwiw Raketeneinschläge gegeben. Das Video eines brennenden Hauses hatte ein ukrainischer Mitarbeiter Wolfgang Fabisch zugeschickt.

Seit sieben Jahren unterhält das Unternehmen des 67-Jährigen in der ukrainischen Stadt eine Dependance, derzeit noch mit zwölf Mitarbeitern. Mehrmals war Fabisch in den vergangenen Jahren geschäftlich in Lemberg. Wie sehr sich die Stadt mit ihren 720.000 Einwohnern in den Kriegswochen verändert hat, konnte er jetzt hautnah erleben.