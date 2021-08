„Es tut mir unendlich leid“

Der schwere Unfall im September 2020 an der Kreuzung Beerenkämpen in Vlotho-Steinbründorf hatte zwei Frauen – Mutter und Tochter – das Leben gekostet. Ein 46-jähriger Mann aus dem Kalletal muss sich jetzt vor dem Amtsgericht in Bad Oeynhausen wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Erster Verhandlungstag war Dienstag. .

Foto: C.Müller