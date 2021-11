Es war Brandstiftung

Nach Feuer am alten Warburger Kornhaus sucht die Polizei Zeugen

Das Feuer am alten Warburger Kornhaus führte am 5. November zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Der Brand an der Landfurt wurde am Freitag, 5. November, gegen 19 Uhr gemeldet. In einer Lagerhalle hatte Erntegut, Stroh und Heu gebrannt. Personen wurden nicht verletzt, auch ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Die Halle soll ohnehin abgerissen werden.

Die Polizei schätzt aber den Schaden an dem Heu und Stroh auf etwa 13.000 Euro. Hinzu kommen die hohen Einsatzkosten von mehr als 150 Kräften von Feuerwehr, THW und DRK, die bis 4 Uhr morgens vor Ort waren.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 05271/9620 entgegen.