„Es war wie am ersten Schultag“

Berlin

Aufmerksam wie ein Erstklässler verfolgt Christian Haase an diesem Dienstagvormittag den Beginn der konstituierenden Sitzung des Bundestags. Der CDU-Bundestagsabgeordnete, der in seinem Wahlkreis Höxter-Lippe II wieder das Direktmandat geholt hat, ist von der Rede des ausgeschiedenen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble sehr beeindruckt. 736 Abgeordnete hören aufmerksam zu. Das Parlament war noch nie so groß.

Von Jürgen Drüke