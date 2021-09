Es weihnachtet mit den Hertels

Stefanie Hertel kommt zu einem Weihnachtskonzert nach Hövelhof. Mit auf der Bühne im Schützen- und Bürgerhaus werden am Samstag, 18. Dezember, auch ihr Vater Eberhard und ihr Ehemann Lanny Lanner stehen. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, 1. Oktober.

Stefanie Hertel hat 2017 bereits auf der Bühne die Hövelhof-Hymne geschmettert, ihr Vater Eberhard 2019 den Seniorennachmittag auf dem Hövelmarkt bereichert und ihr Ehemann Lanny Lanner auf dem Nikolausmarkt 2018 ein Konzert gespielt. In der Vorweihnachtszeit kommen alle drei wieder in die Sennegemeinde: Am Samstag, 18. Dezember, treten sie unter dem Titel „Märchenhafte Weihnacht“ im Schützen- und Bürgerhaus auf. Der Kartenvorverkauf beginnt kommende Woche Freitag, 1. Oktober.

Eine märchenhafte Bühnendekoration, eine Weihnachtsgeschichte, geschrieben von Stefanie Hertels Tochter Johanna, neue und traditionelle Weihnachtslieder, Balladen und mehrstimmiger Gesang werden den Besuchern in der Sennegemeinde präsentiert. Die Familie kommt mit drei Musikern, die seit Jahren zur Tourneefamilie gehören: Pianist und Keyboarder Thomas Fischer, Schlagzeuger und Percussionist Kai-Uwe Müller und der Zitherspieler aus dem Erzgebirge, Florian Stölzel (bekannt aus vielen MDR-Sendungen), werden eine Woche vor dem Weihnachtsfest eine familiäre und märchenhafte Stimmung zaubern.

Im vergangenen Jahr hatte der Verkehrsverein coronabedingt nur per Live-Stream ein weihnachtliches Konzert zum „Ersatz-Nikolausmarkt“ mit Susal, bekannt als Partyhexe und langjährige Frontfrau der früheren Isartaler Hexen, und ihren Eltern durchgeführt. Die Resonanz in der Bevölkerung zu dieser Corona-Aktion war positiv. „Darauf wollen wir diesem Jahr aufbauen, dann aber endlich wieder vor Live-Zuschauern“, sagt Hövelhofs Tourismus- und Marketingchef Thomas Westhof in seiner Funktion als Vorstandsmitglied im Verkehrsverein Hövelhof.

Stephan Semmelmayr, Chef vom Chiemgau Tourismus, freut sich, dass die Verbundenheit der beiden Regionen so stark ist, „dass selbst diese unsägliche Pandemie keinen spürbaren negativen Einfluss hat“. Außerdem freut sich der Touristiker darauf, den Chiemgau im Rahmen des Nikolausmarktes präsentieren zu können. Ursprünglich war das bereits zum diesjährigen Hövelmarkt geplant, der aber bekanntlich coronabedingt so nicht stattfinden kann.

Karten für das Konzert mit Stefanie und Eberhard Hertel sowie Lanny Lanner gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info im Schlossgarten zum Preis von 35 Euro. Bereits zum „Hövelmarkt-Spezial“, am Freitag, 1. Oktober, und Samstag, 2. Oktober, sind die Eintrittskarten als besonderes Schmankerl zum Sonderpreis von 30 Euro in der Tourist-Info erhältlich, die an dem Freitag bis 21 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr geöffnet ist.

Das Konzert im Schützen- und Bürgerhaus beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Es gilt freie Platzwahl. Die Schirmherrschaft hat Landrat Christoph Rüther als Vorsitzender der Touristikzentrale Paderborner Land übernommen.

Der Reinerlös des Abends kommt im Rahmen der Aktion „Tat-Ort Nikolaus“ einem gemeinnützigen Zweck zugute. Der Verkehrsverein und die katholische Kirchengemeinde waren dieser Aktion im Jahr 2020 aus Anlass der dauerhaften Aufstellung der handgeschnitzten Nikolausfigur im Schlossgarten beigetreten. Die ersten Mittel flossen in die Beschaffung von Fahrradrikschas für das Haus Bredemeier.

Gewinnspiel

Drei Leser des WESTFALEN-BLATTES können bei einem Gewinnspiel je zwei Freikarten für das Konzert gewinnen. Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, rufen Sie an unter 01379/883009. Nennen Sie das Stichwort „Hertel“, Ihren Namen und Ihre Adresse. Teilnahmeschluss ist Sonntagabend, 26. September, 23.59 Uhr. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, mobil abweichend. Die Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet: www.westfalen-blatt.de/teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Verkehrsverein Hövelhof kümmert sich um die Zusendung der gewonnenen Karten.