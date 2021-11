Es weihnachtet nur ein bisschen

Hiddenhausen

In Sachen Weihnachtsmärkte sieht es in Hiddenhausen in diesem Jahr eher mau aus. Während der Buchenhof auf jeden Fall für den 20. November einlädt, fällt die Veranstaltung auf dem Gut Bustedt ein weiteres Mal aus. Ob es in Eilshausen einen Weihnachtsmarkt gibt, ist noch offen.

Von Karin Koteras-Pietsch und Stefan Wolff