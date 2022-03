„Es werden sogar Kinder getötet“

Hunderte Teilnehmer bei Ukraine-Mahnwache in Kirchlengern – zwei geflüchtete Frauen ergreifen das Wort

Kirchlengern

Wie sehr die Menschen mit der Ukraine fühlen und wie groß der Wunsch ist, ein Zeichen zu setzen, hat die Veranstaltung „Mahnen und Beten für den Frieden in der Ukraine“ am Dienstagabend in Kirchlengern gezeigt. Zwei Ukrainerinnen halten eine bewegende Ansprache.

Von Annika Tismer