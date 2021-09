„Es wird allerhöchste Zeit“

35.000 Teilnehmer waren es nach Polizeiangaben in Berlin, angeführt von der Aktivistin Greta Thunberg, bundesweit sollen, so zumindest die Angaben der Veranstalter, rund 600.000 Menschen zum Klimastreik auf die Straße gegangen sein. In Lübbecke war die Gruppe überschaubarer, die Rede ist von 150 bis 200 Menschen, die lautstark und mit Transparenten auf ihre Anliegen und Sorgen aufmerksam machten.

Unter dem Motto „Schweigen ist Silber – Tun ist Gold“ hatten Fridays for Future Lübbecke, Parents for Future Lübbecke, die Initiative pro Fahrrad Lübbecke und die Initiative runder Tisch Flüchtlinge gemeinsam zu dem Klimastreik und zu einem anschließenden Rudelradeln eingeladen. Die Demonstration begann am späten Freitagnachmittag am Markt und zog unter dem Beifall vieler Passanten durchs Zentrum über die Lange Straße zurück zum Ausgangspunkt, wo es eine kleine Kundgebung gab.