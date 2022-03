„Es wird eine improvisierte Lösung“

Immer mehr Flüchtlinge suchen in Enger und Spenge Zuflucht vor dem Krieg in der Ukraine. Bisher konnten sie privat unterkommen. Doch die Städte bereiten sich darauf vor, bald ihre Flüchtlingsunterkünfte zu belegen. Und auch die Schulen denken darüber nach, wie sie die Kinder integrieren können.

Immer mehr ukrainische Flüchtlinge kommen nach einer beschwerlichen Reise auch in Enger und Spenge an. Hier laufen die Vorbereitungen für ihre Aufnahme auf Hochtouren. Foto: Sergei Grits/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++.

Am Freitag waren in Enger 56 Ukraine-Flüchtlinge, davon 26 Kinder, angekommen, in Spenge 25 Personen. „Wir haben uns aber bereit erklärt, in den kommenden beiden Wochen je 15 Geflüchtete aus Bielefeld zu übernehmen“, erklärt Natascha Gräfe, Leiterin des Spenger Sozialamtes.