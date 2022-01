Es wird mal wieder Zeit für feine Anzüge

Noch vor der Währungsreform, am 6. Januar 1947, hebt Friedrich Wilhelm Brinkmann seine Lohnkonfektion für Damen- und Herrenbekleidung aus der Taufe und meldet die Firma beim Amtsgericht Herford für das Handelsregister an. Es ist der Grundstein für die heutige Bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG mit 635 Beschäftigten und 158 Millionen Euro Jahresumsatz (2020).

Aus einer kleinen Herforder Lohnkonfektion wird in 75 Jahren der Bugatti-Konzern – Marke ist in ganz Europa bekannt

Nach der Währungsreform 1948 bringt Brinkmann seine erste eigene Mantel- und Hosenkollektion für Herren heraus. Das Unternehmen wächst schnell und beschäftigt 1953 schon 260 Mitarbeiter.

Das mittelständische Herforder Unternehmen profitiert von Europa. 1958 liegt der Exportanteil mit 14 Prozent weit über dem Branchendurchschnitt. 1961 wird in Italien eine eigene Firma für Produktion und Vertrieb im dortigen Markt gegründet. Italien wird daraufhin rasch wichtigstes Exportland und gehört heute noch zu den Top fünf.

Hohe Exportquote

Inzwischen exportiert die Holding in mehr als 60 Länder weltweit, die Exportquote beträgt 45 Prozent. 1978 meldet das Unternehmen Bugatti als Bekleidungsmarke an. Das Label wird viele Jahre als Spezialist für Herrenmode geführt, ab 2011 kommt Damenmode hinzu. Im selben Jahr erfolgt die Umfirmierung der F.W. Brinkmann GmbH in die Bugatti GmbH.

Mit Stores und Outlets wird die die Bugatti-Lifestylewelt im In- und Ausland präsentiert. Verschiedene Zukäufe beschleunigen das Wachstum des Unternehmens. 1990 wird der Reitmodenhersteller Pikeur übernommen, der inzwischen weltweit Marktführer für hochwertige Reitbekleidung ist. Zu Pikeur gehört die ebenfalls weltweit erfolgreiche Reitausrüstungsmarke Eskadron.

1993 beteiligt sich die Brinkmann-Gruppe mehrheitlich an Wilvorst, Spezialist und Marktführer für festliche Herrenbekleidung. Seit 2010 ergänzt die Marke Atelier Torino das Portfolio, zunächst mit edler Anzugmode und heute mit festlichen und semi-festlichen Produkten. 2004 kommt die Firma Dressler hinzu, ein Spezialist für exklusive Herrenmode.

Miteinander der Generationen

1986 stiegen Klaus und Wolfgang Brinkmann in das Unternehmen ein und bildeten gemeinsam mit ihrem Vater die Führungsspitze. Nach dem Tod des Seniors 1994 übernahmen die Söhne die gesamte Verantwortung. 2012 wurden die Kinder von Wolfgang Brinkmann, Thorsten und Markus, sowie die Kinder von Klaus Brinkmann, Julius und Lena, Mitgesellschafter der Holding. Seit 2015 stehen Markus und Julius Brinkmann zusammen mit ihren Vätern als geschäftsführende Gesellschafter der Holding an der Spitze. Lena Brinkmann verantwortet das Design der Damenkollektion, Thorsten Brinkmann verantwortet administrative Tätigkeiten im Unternehmen.

Wolfgang und Klaus Brinkmann betonen: „Damals wie heute funktioniert das Miteinander der Generationen bei uns bestens. Unser Vater und nun auch wir haben die Nachfolge frühzeitig geregelt und damit die Fortführung des Unternehmens nach unseren Werten gesichert.“ Nicht zuletzt durch die sportlichen Erfolge der geschäftsführenden Gesellschafter, dokumentiert durch Wolfgang Brinkmanns Gewinn der Goldmedaille im Mannschaftsspringreiten bei den Olympischen Spielen in Seoul, werden Werte des Sports auf das Unternehmen übertragen.

Bundesverdienstkreuze

Sowohl Friedrich Wilhelm Brinkmann als auch seine Söhne Wolfgang und Klaus setzten und setzen sich in verschiedenen Verbänden für die Textil- und Modebranche ein. Alle wurden dafür mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet, der Firmengründer sogar ein weiteres Mal mit dem Großen Bundesverdienstkreuz der BRD (1990). Im Jahr 2011 wurden die Brüder Wolfgang und Klaus Brinkmann als Unternehmer des Jahres 2011 in Ostwestfalen- Lippe ausgezeichnet.

Außerdem gibt es eine enge Verbundenheit zum Standort Herford, an dem das Unternehmen seit 1953 seinen Hauptsitz hat. 1991 zog es in ein neues Verwaltungsgebäude, das 2012 um einen innovativen Neubau mit Büroflächen und Showroom ergänzt wurde. In Form eines Bumerangs passt sich das Gebäude auf besondere Weise in das Herforder Stadtbild ein.