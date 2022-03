In der weiterentwickelten Gedenkstätte Stalag 326 in Stukenbrock-Senne sollen digitale Formate nutzbar gemacht werden

Die weiterentwickelte Gedenkstätte soll von Anfang an als digitale Gedenkstätte mitgedacht werden, um die Potenziale digitaler Formate nutzbar zu machen. Diese eignen sich besonders, um den Ansatz des „Lagers in der Fläche“ zu verdeutlichen. „Junge Menschen und Menschen, die das nicht miterlebt haben, können nicht nachvollziehen, was mitten in Deutschland passiert ist“, sagt Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, Landesrätin und Kulturdezernentin des LWL. „Wo kommen die Leute her? Welche Wege haben die Menschen zurückgelegt? Diese Geschichten, gestützt durch Exponate, gilt es zu erleben. Erst dann geht es auf das Gelände“, so Rüschoff-Parzinger, die klare Vorstellungen hat. „Es wird nicht wie Disneyland. Das wird es niemals sein.“