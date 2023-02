Espelkamp: So spannend sind die Osterferienspiele

Im Online-Portal stehen die Angebote unter www.espekamp.de/ferienspiele ab sofort zur Ansicht bereit. Programmbroschüren sind im Kulturbüro erhältlich und werden über die Espelkamper Schulen verteilt. Anmeldungen – auch schon für viele mehrtägige Sommerferienspielangebote – sind online ab Sonntag, den 5. März möglich.

Mit den „Osterferien im NBZ“ (NachBarschaftsZentrum), den „Osterferien im Isy7“ und der Kinder Bibel Woche der Mennoniten Gemeinde werden gleich drei Projektwochen für Kinder bis zwölf Jahren angeboten. Das Angebot im NBZ beinhaltet einen Tagesausflug zum Mitmachmuseum Universum in Bremen das im Isy7 ist als Ganztagsangebot – optional mit Früh- und Spätbetreuung – angelegt.

Rasant wird es in Soltau zugehen, wenn die Espelkamper Ferienspielteilnehmer Fahrgeschäfte im Heidepark nutzen, wie diese Achterbahn. Foto: istock

Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können des Weiteren an den Angeboten Reiten oder Hip Hop teilnehmen, sowie im CVJM-Haus Isenstedt-Frotheim Mobiles basteln, Muffins backen, Leinwände frühlingshaft gestalten oder beim osterhaften Such- und Spielnachmittag mitmachen. Für Kinder zwischen 7 und 14 Jahren bietet die Künstlerin Jutta Lange unter dem Titel „Drachenschwarz und Elfenglanz“ einen zweitägigen Mal- und Zeichenworkshop an.

Mit einem Familienausflug in den Potts Park soll finanziell schwächeren Familien ein Ferienhighlight geboten werden. Anmelden können sich nur Empfänger von Sozialleistungen, wie Wohn- oder Bürgergeld.

Besuch im Serengetipark Hodenhagen

Auch für Jugendliche oder für Kinder ab zehn Jahren hat das Programm einiges zu bieten: Der Real Life Jugendtreff bietet eine Kanu- oder Fahrradtour mit Übernachtung, eine Fahrt zum Serengetipark Hodenhagen, einen Städtetrip nach Lüneburg und weitere Angebote vor Ort, wie etwa einen Kinoabend im Jugendtreff an.

Das Isy7 bietet u.a. ein Smash Bros Gaming-Turnier und eine Fahrt in den Heidepark Soltau an, in der Stadtbücherei können Jugendliche z.B. in die Rolle eines Sprengstoffexperten schlüpfen, wenn es mit dem ZDI Paderborn in einem Workshop um virtuelle Realitäten geht.

Anmelden können sich Kinder und Jugendliche auch schon für mehrtägige Sommerferienspielangebote, wie zu den Sommerferienwochen im Isy7 und im NBZ sowie zu den SoFrei-Freizeiten der Mennoniten Gemeinde und zum EspelCamp der FEBG.

Auskünfte zum Ferienspielprogramm erteilt auch das Kulturbüro der Stadt Espelkamp unter den Tel.-Nr. 05772 562-161 und -255.