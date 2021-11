Essbare Wildpflanzen an Kita

Bad Lippspringe

Zurück zur Natur: In Bad Lippspringe entsteht ein Lehrpfad mit essbaren Wildpflanzen. Der 2,5 Kilometer lange Rundweg mit 14 ausgesuchten Stationen erstreckt sich vom Arminius­park aus über den Jordanpark bis hin zum Schulzentrum Im Bruch. An den vielen geplanten Mitmachaktionen beteiligt sich auch der DRK-Kindergarten an der Karlstraße.

Von Klaus Karenfeld