Essen auf dem Herd – eingeschlafen

Spenge

Das Essen brutzelt auf dem Herd, die Bewohnerin eines Zimmers in der Seniorenresidenz Medicare in Lenzinghausen hat sich kurz hingesetzt – und schläft ein. Dass nichts Schlimmeres passiert – abgesehen von einem völlig verqualmten Zimmer –, hat sie dem Brandmeldesystem der Einrichtung zu verdanken. Blitzschnell ist am Sonntag um 18.20 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Spenge vor Ort.

Von Kathrin Weege