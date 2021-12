Etat 2022: Nur die CDU stimmt zu

Haushaltsverabschiedung in Hövelhof – SPD, FDP und Grüne vermissen strategisches Denken und Weitsicht

Der Rat der Sennegemeinde Hövelhof hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 zugestimmt. SPD, FDP sowie B90/Die Grünen lehnten das Zahlenwerk aus verschiedenen Gründen ab, so dass allein die CDU den Etat 2022 befürwortete.

Von Jürgen Spies