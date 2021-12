Etat in Rekordtempo verabschiedet

Delbrück

Das gab es in der schon zwölf Jahre währenden Ära „Bürgermeister Peitz“ in Delbrück bislang noch nie: „Dass ein Haushaltsplan mal einstimmig verabschiedet wird, daran kann ich mich jedenfalls nicht erinnern“, bemerkte Peitz am Donnerstagabend. Einstimmig vom Rat beschlossen wurden auch der Stellenplan sowie die Wirtschaftspläne für das Wasserwerk und das Abwasserwerk. Da es diesmal auch keinerlei Haushaltsreden gab (dazu der Kommentar auf dieser Seite), wurde das Zahlenwerk in Rekordtempo durchgewunken.

Von Jürgen Spies