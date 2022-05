Ettelner Genusswanderung kommt an

An der letzten Station der Ettelner Genusswanderung, am Lehrbienenstand, waren sich alle Genusswanderer einig: Wenn es eine Wiederholung dieser bisher einmaligen Veranstaltung gibt, dann sind sie wieder dabei.

„Es fühlt sich an wie ein Tag Urlaub“ – Borchener Veranstalter erwägen eine Neuauflage

Die Begeisterung war tatsächlich bei allen Beteiligten ungebremst: „Das Essen war an allen Stationen vorzüglich, und die Organisation war perfekt“, sagt Wanderin Susanne Henkes. „Es hat sich angefühlt wie ein Tag Urlaub“, ergänzt Andrea Wippermann, „wir haben den Tag sehr genossen und uns gefreut, wie freundlich wir an allen Stationen empfangen wurden.“ In Etteln hatte man tatsächlich das Gefühl, dass das ganze Dorf auf den Beinen war und sowohl bei der Wanderung als auch bei der Organisation die Veranstaltung unterstützt hat.