Euphorie nach harter Corona-Zeit

Das Weiterkommen von Jacqueline Büthe bei „The Voice of Germany“ beflügelt „SUP-X“ – mit Kommentar

Höxter

SUP-X-Frontfrau Jacqueline Büthe hat mit ihrem Erfolg in der ersten Runde bei „The Voice auf Germany“ Euphorie in ihrer Höxteraner Band ausgelöst. Nach dem Fast-Stillstand in der Corona-Pandemie freuen sie sich nun auf den ersten Übungsabend nach langer Zeit.

Von Jürgen Drüke